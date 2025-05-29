Фестивали и спортивные мероприятия пройдут в парках Подмосковья в выходные

В выходные 31 мая и 1 июня в парках Подмосковья пройдут фестивали и спортивные мероприятия. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма региона, парки становятся все более популярными местами для отдыха жителей и гостей области.

В городском парке Солнечногорска в третий раз пройдет арт-фестиваль «Сирень+». В течение двух дней гостей ждут творческие мастер-классы, арт-инсталляции и необычные угощения. Открытие фестиваля состоится 31 мая в 16:00. Вечером пройдут музыкальные выступления, включая диджей-сет «Сиреневые ноты», номера местных творческих коллективов, шоу барабанщиков, а также концерты Ивана Орлова, Ильи Kolunov и группы «Фабрика». Завершится день неоновым шоу.

На следующий день запланированы викторина «Не сирень», юмористическое шоу «Смех над Сенежем» и серия мастер-классов.

В Клину 31 мая состоится ежегодный «КлинЗаБег» в Сестрорецком парке. Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте Russia Running. С 08:30 начнется раздача стартовых пакетов, в 09:30 стартует детский забег на 800 метров, а в 09:50 — корпоративный забег на 1,6 километра.

В тот же день в парке имени Олега Степанова в Серпухове пройдет спортивный фестиваль «Единоборства объединяют». С 11:00 начнется разминка, а затем состоится мастер-класс по самбо и другие активности.

Все мероприятия проведут при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области, а также «МосОблПарк».