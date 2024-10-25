Фестиваль живописи пройдет в галерее имени Горшина в Химках

Творческий фестиваль «Путешествие в мир — длинною в жизнь» пройдет в галерее имени Горшина в Химках. Мероприятие посвятят русскому художнику Василию Верещагину.

Жители Химок смогут познакомиться с творчеством живописца в интерактивном формате. Некоторые работы будут демонстрироваться на экране. Другие полотна «озвучат» воспитанники Центральной детской школы искусств. Ребята исполнят композиции Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, и других именитых композиторов.

«Василий Верещагин — яркая фигура в отечественной культуре. Его картины — это не просто военные хроники, но и глубокое исследование человеческой природы, отражение многонационального своеобразия мира», — поделилась директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Художественный фестиваль «Путешествие в мир — длинною в жизнь» начнется в 18:00 по адресу: улица Московская, дом № 15. Посетить галерею сможет каждый желающий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».