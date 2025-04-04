Фестиваль «Зажги синим» прошел в Лобне

Лобня присоединилась к международной акции, посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме. Ежегодно в этот день в крупных городах России и мира здания и памятники подсвечивают синим — цветом, символизирующим поддержку и равновесие.

В Лобне второй год подряд инклюзивный фестиваль проводит некоммерческая организация «Добрология», которая объединяет десятки семей, воспитывающих особенных детей.

«У нас 82 ребенка, 50 процентов из них с аутизмом либо с расстройством аутического спектра. Они такие же дети. Конечно, им надо помогать входить в наш социум, коммуницировать. Надо просто быть добрее и принимать их со всеми их чудинками», — рассказала президент «Добрологии» Елена Демчинская.

Для детей и родителей «Добрология» проводит праздники, семейные фотосессии, экскурсии, квесты, благотворительные ярмарки, занятия с психологами, дефектологами и логопедами. На фестивале «Зажги синим» гостей ждала большая развлекательная программа: мастер-классы, аквагрим, конкурсы и, конечно, общение, потому что родителям особенных детей очень важно знать, что они не одиноки, что их всегда поддержат и помогут поверить в собственные силы.

«Родителям очень нужно чувствовать, что ты не один. Без таких организаций, к сожалению, нельзя, это психологически тяжело. Чем больше мы знаем, тем больше мы вооружены этой информацией», — поделилась Юлия Кузоваткина.

Все участники праздника получили подарки от главы Лобни Анны Кротовой. Каждый радовался сюрпризам по-своему. Такие дети совсем по-другому видят окружающий мир и не требуют от него слишком многого — только внимания, любви и терпения.