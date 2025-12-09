Фестиваль «Выбор сильных» прошел в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фестиваль «Выбор сильных» прошел на площадке волейбольного центра в Одинцове. Здесь собрались любители спорта разных возрастов — ветераны, молодогвардейцы, студенты, школьники, участники «Активного долголетия», курсанты центра «Авангард» и другие, а особыми гостями стали Герои России и участники специальной военной операции.

Стоит отметить, что на фестивале прошли показательные выступления спортсменов по самбо, дзюдо и спортивной борьбе Московской области.

Лариса Лазутина, первый заместитель председателя Московской областной Думы, отметила, что спорт становится моложе, и призвала приводить детей в зал: так они станут сильными, смелыми и трудолюбивыми.

Церемония завершилась вручением наград лучшим тренерам за выдающиеся заслуги. Обладателями дипломов стали депутат Госдумы Алла Полякова и председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Кирилл Лосунчуков.