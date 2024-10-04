Областной фестиваль будущих мам пройдет в Дедовске 11 октября

В Истринском округе 11 октября состоится самое масштабное событие для беременных и мам с детьми. Участниц фестиваля «Все на роды в Подмосковье» ожидает насыщенная программа.

Организаторы мероприятия подготовили для гостей мероприятия лекции врачей родильных домов и экспертов по материнству, советы по уходу за новорожденным, розыгрыш призов и шоу-программу. Каждая участница получит в подарок мини-фотосессию.

Праздник будет костюмированным. Особенно приветствуются осенние цвета и оттенки. Самые яркие участники получат призы за созданный образ.

Участие в фестивале будет бесплатным. Подробности и регистрация размещены на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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