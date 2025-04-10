«Фестиваль возможностей» впервые прошел в Наро-Фоминске

В рамках областного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья такой фестиваль в Наро-Фоминске проходит впервые. Программа включает три компетенции: пение, макетирование из пластилина и рисование картин.

Главное отличие фестиваля от классического «Абилимпикса» в том, что его целью является не выявление лучших участников, а смотр талантов и способностей. «Дети просто себя пробуют, смотрят, как это происходит, получится или не получится, что-то получится лучше, какие-то пробелы можно восполнить», — отметила руководитель площадки «Фестиваля возможностей» Мария Ледяева.

Трио «Унисон» исполнило популярную песню «Стоят девчонки» перед педагогами, экспертами и представителями СМИ. Виктория, Альбина и Елизавета репетировали всего несколько недель — специально для фестиваля.