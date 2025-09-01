Фестиваль воздушных змеев прошел в Волоколамске

Особый восторг вызвал конкурс на самого оригинального воздушного змея. Участники проявили невероятную фантазию и мастерство, представив на суд жюри настоящие произведения искусства, парящие в небе над кремлем.

«Это был настоящий праздник для жителей и гостей нашего округа, наполненный радостью, смехом и, конечно же, сочными арбузами. Благодарю всех, кто пришел на наш Семейный арбузник. Этот день надолго останется в нашей памяти как символ тепла, радости уходящего лета», – сказала Наталья Козлова.