Фестиваль воздушных змеев прошел в Волоколамске
У стен Волоколамского кремля 31 августа состоялось яркое и запоминающееся событие, посвященное проводам лета – Семейный арбузник. Гостей приветствовала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Для них была подготовлена насыщенная программа: красочная анимация развлекала самых маленьких, тематическая фотозона позволяла запечатлеть счастливые моменты всей семьей.
Никто не ушел без подарка или приза, а вкусное арбузное угощение стало настоящим украшением праздника.
Особый восторг вызвал конкурс на самого оригинального воздушного змея. Участники проявили невероятную фантазию и мастерство, представив на суд жюри настоящие произведения искусства, парящие в небе над кремлем.
«Это был настоящий праздник для жителей и гостей нашего округа, наполненный радостью, смехом и, конечно же, сочными арбузами. Благодарю всех, кто пришел на наш Семейный арбузник. Этот день надолго останется в нашей памяти как символ тепла, радости уходящего лета», – сказала Наталья Козлова.