Фестиваль восточных боевых искусств прошел в Богородском округе

Фестиваль-смотр детских и юношеских клубов восточных единоборств прошел в Ногинске. Участники со всей Московской области встретились в спортзале православной гимназии имени священномученика Константина Богородского.

Спортсмены показывали свои навыки в айкидо, тхэквондо, карате и самбо. А поддерживали их педагоги, наставники и родители.

«Крайне важно зародить само желание у ребенка заниматься каким-либо видом спорта. Потом ребенок уже сам определит, что ему особенно интересно и близко по духу, в каком именно направлении он хочет развиваться», — отметил руководитель клуба айкидо в Ногинске Александр Макейкин.

Участие в мероприятии дало возможность познакомиться с миром восточных единоборств, в том числе и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.