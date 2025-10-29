Фестиваль волонтерских объединений прошел в Павловском Посаде

Мероприятие состоялось накануне Дня добровольца Московской области, который ежегодно отмечается 29 октября. «ДоброФест» также приурочили к пятилетию движения «Волонтеры Подмосковья».

Организаторы фестиваля — молодежный центр «Авангард» и его партнеры — подготовили обширную программу. В доме культуры «Павлово-Покровский» работали семь тематических площадок, в том числе «Символ добра» от творческой мастерской «Лучики надежды», «Теплые строки на фронт» от местного «Движения первых» и «Территория действия» от «Молодой гвардии Единой России».

Молодежный центр «Авангард» организовал для участников мастер-класс по командообразованию «Вместе мы сила», а Южный отдел обслуживания МУК «ЦБС» — мастер-класс «Тепло в каждой чашке». Организация «В теме добра» провела интеллектуальную игру «Что ты знаешь о волонтерстве?», а военно-патриотическое объединение «Плацдарм» из Электрогорска познакомило гостей с работой поискового отряда «Восток».

На фестивале также состоялась церемония награждения лучших волонтеров Павлово-Посадского округа грамотами и благодарственными письмами, в которой приняла участие депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова.