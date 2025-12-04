Фестиваль волонтеров прошел в поселке Андреевка под Солнечногорском

Второй ежегодный фестиваль «Добро кругом» провели в стенах Дома культуры «Андреевка» в городском округе Солнечногорск. Событие собрало вместе активных волонтеров из разных уголков муниципалитета, предоставив им платформу для неформального общения, взаимного обучения и обмена опытом.

Старт фестивалю дала праздничная церемония чествования самых активных участников Андреевского волонтерского центра «Я помогаю», который эффективно работает с 2017 года. Члены организации официально признаны волонтерами в сфере культуры. Они постоянно принимают участие в конкурсах и мероприятиях, организуемых Министерством культуры Московской области, и существенно обогащают деятельность Дома культуры. Среди почетных гостей на церемонии вручения наград присутствовала директор ДК «Андреевка», депутат Совета депутатов округа и член местной фракции «Единая Россия» Наталья Ульянова.

«Подобные мероприятия крайне важны для развития волонтерского движения в нашем округе. Они создают пространство для живого общения, обмена идеями и укрепления связей между активными, неравнодушными ребятами. Объединяя усилия, волонтеры способны реализовывать более масштабные и значимые социальные проекты, а администрация готова поддерживать такие молодежные инициативы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По завершении официальной части программы, команды участников рассказали о своих коллективах в формате «визиток». В конце мероприятия провели зажигательную дискотеку.