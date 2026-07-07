Фестиваль волонтеров прошел в Лобне

Второй ежегодный фестиваль «Ангелы наших дней» собрал в Центральном парке Лобни сотни неравнодушных к чужим бедам людей. Территория превратилась в масштабную интерактивную площадку добра.

В тематических зонах, организованных в парке, волонтеры рассказывали посетителям о своей деятельности и приглашали желающих присоединиться к социально значимым проектам.

Особое внимание на фестивале уделили патриотическому направлению. В специально оборудованной зоне поддержки участников специальной военной операции велась активная работа по изготовлению необходимых на фронте вещей. Участники плели маскировочные сети, заливали окопные свечи и вручную шили тактическое снаряжение.

В мероприятии приняла участие глава Лобни Анна Кротова. «Когда люди собираются вместе, чтобы помочь другим, никакая погода не может испортить настроение. Ведь главное тепло — то, что идет от сердца», — подчеркнула руководитель муниципалитета.