Школьный фестиваль волейбола прошел в Одинцове

Фото: Министерство спорта МО

Шестой ежегодный фестиваль волейбола прошел на центральном стадионе в Одинцове. Спортсмены 2010–2011 годов рождения играли на семи мобильных волейбольных площадках.

Всего в фестивале приняли участие 28 смешанных команд школьников. Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из училища олимпийского резерва № 2 Московской области.

Победителем стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Второе место заняли воспитанники гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» завоевала сборная школы «КвантУм».

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