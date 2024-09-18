Школьный фестиваль волейбола прошел в Одинцове

Шестой ежегодный фестиваль волейбола прошел на центральном стадионе в Одинцове. Спортсмены 2010–2011 годов рождения играли на семи мобильных волейбольных площадках.
Всего в фестивале приняли участие 28 смешанных команд школьников. Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из училища олимпийского резерва № 2 Московской области.
Победителем стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Второе место заняли воспитанники гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» завоевала сборная школы «КвантУм».