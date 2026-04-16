Фестиваль вокальных коллективов и солистов прошел в Мытищах

Ежегодный смотр «Стань лучшим» состоялся в Центре культуры «Подмосковье». Сцена превратилась в настоящий праздник музыки, где звучали яркие голоса, проходили энергичные выступления и царили искренние эмоции.

Участники мероприятия представили свои лучшие концертные номера, продемонстрировав значительный профессиональный рост и творческие достижения за прошедший год. Зрители тепло встречали каждое выступление, отмечая высокий уровень мастерства самодеятельных артистов.

Организаторы отметили: «Этот фестиваль вновь подтвердил, что в нашем Центре культуры „Подмосковье“ есть невероятные таланты, готовые покорять любые вершины».

Как ранее подчеркивала глава округа Юлия Купецкая, в местных учреждениях культуры трудятся настоящие хранители традиций и создатели новых идей, которые не только могут похвастаться замечательными коллективами в самых различных направлениях, но и делают жизнь жителей Мытищ ярче и насыщеннее.