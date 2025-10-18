Фестиваль вокального творчества ко Дню отца прошел в Серпухове

В Серпухове состоялся III Фестиваль вокального творчества «Поющая семья: папин праздник», который объединил 21 участника. Мероприятие приурочили ко Дню отца

Организовали фестиваль МБУ «Культурно-досуговое объединение» и Ивановский сельский клуб. Семейные коллективы представили жюри и зрителям свои вокальные номера, посвященные отцам, осени, Родине и авторским композициям. Мероприятие посетил почетный гость — руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.

Призами по итогам фестиваля отметили всех участников. Депутат Совета депутатов Андрей Тихонов поздравил собравшихся с праздником. Народный избранник подчеркнул важность таких мероприятий для укрепления семейных ценностей и развития творческого потенциала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.