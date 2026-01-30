Фестиваль вокального и инструментального творчества прошел в Воскресенске

Второй открытый фестиваль «Маэстро» завершился в детской музыкальной школе № 2. В этом году свое мастерство продемонстрировали более 300 участников из городов Подмосковья и Рязанской области.

Конкурсанты соревновались в номинациях «Инструментальное исполнительство» и «Вокал». Выступления оценивало высокопрофессиональное жюри под председательством руководителя ДМШ № 2 Елены Зотовой, лауреата международных, всероссийских и областных конкурсов.

Гран-при в номинации «Народные инструменты. Баян» выиграл Михаил Громов из детской школы искусств № 4. В номинация «Эстрадный вокал» обладателем главного приза фестиваля стала Мария Гусева, участница «Вокальной студии» Дворца культуры «Сатурн» из Раменского.

Жюри также присудило ряду участников специальные призы. Среди награжденных — виолончелист Марк Олейник из ДМШ № 2» города Белоозерский, инструментальный ансамбль, Рыбновской детской школы искусств и младший хор «Веселые нотки» лицея № 23» Воскресенска.

Все конкурсанты получили дипломы и памятные кубки, а также призы от спонсоров фестиваля.