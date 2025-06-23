Фестиваль военно-патриотической песни прошел в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

На территории прихода храма Троица Чижи в Павлово-Посадском городском округе 22 июня прошел концерт-фестиваль военно-патриотической песни «Гордимся и помним». Организаторами выступили сотрудники культуры округа, которые собрали гостей, объединенных любовью к отечественной истории и музыке.

В рамках фестиваля для детей и их родителей был проведен необычный мастер-класс, а также работала выставка музыкальных инструментов из частной коллекции Александра Калугина, вызвавшая живой интерес у посетителей.

Особую атмосферу празднику придала полевая кухня, где все желающие могли отведать настоящую солдатскую кашу и почувствовать дух традиций и истории.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Кроме того, на мероприятии проходил сбор средств в поддержку участников специальной военной операции, что стало важной частью фестиваля и символом заботы о защитниках Родины.

Таким образом, фестиваль стал не только культурным событием, но и площадкой для единения людей, гордящихся своими героическими корнями и готовых поддержать тех, кто сегодня стоит на страже Отечества.

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