Фестиваль военно-патриотической песни прошел в Павловском Посаде

На территории прихода храма Троица Чижи в Павлово-Посадском городском округе 22 июня прошел концерт-фестиваль военно-патриотической песни «Гордимся и помним». Организаторами выступили сотрудники культуры округа, которые собрали гостей, объединенных любовью к отечественной истории и музыке.

В рамках фестиваля для детей и их родителей был проведен необычный мастер-класс, а также работала выставка музыкальных инструментов из частной коллекции Александра Калугина, вызвавшая живой интерес у посетителей.

Особую атмосферу празднику придала полевая кухня, где все желающие могли отведать настоящую солдатскую кашу и почувствовать дух традиций и истории.