Фестиваль военно-патриотических клубов прошел в Химках

В Химках прошел четвертый Открытый фестиваль военно-патриотических клубов Московской области, собравший команды из Химок, Воскресенска, Клина, Реутова и Орехово-Зуево. Участники продемонстрировали свои умения в обращении с оружием, технику рукопашного боя с элементами акробатики, а также навыки тактической подготовки.

Организаторами мероприятия выступили администрация города Химки и Ассоциация развития военно-патриотических клубов. Фестиваль прошел на территории многофункционального социального комплекса «Восход». Финальной частью фестиваля стала церемония награждения, где отметили лучшие команды и участников.

Это событие стало значимой платформой для укрепления связей между клубами и популяризации военно-патриотического движения. Организаторы уже планируют расширить формат фестиваля в следующем году и пригласить участников из других регионов.