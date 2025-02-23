Фестиваль военно-патриотических клубов прошел в Химках

В Химках прошел четвертый Открытый фестиваль военно-патриотических клубов Московской области, собравший команды из Химок, Воскресенска, Клина, Реутова и Орехово-Зуево. Участники продемонстрировали свои умения в обращении с оружием, технику рукопашного боя с элементами акробатики, а также навыки тактической подготовки.
Организаторами мероприятия выступили администрация города Химки и Ассоциация развития военно-патриотических клубов. Фестиваль прошел на территории многофункционального социального комплекса «Восход». Финальной частью фестиваля стала церемония награждения, где отметили лучшие команды и участников.
Это событие стало значимой платформой для укрепления связей между клубами и популяризации военно-патриотического движения. Организаторы уже планируют расширить формат фестиваля в следующем году и пригласить участников из других регионов.
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