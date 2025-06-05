Сегодня 10:49 Фестиваль водных видов спорта прошел в Красногорске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Спортивное мероприятие под названием «Вода для всех» организовали в Красногорке уже в пятый раз. Фестиваль собрал более 500 участников.

Праздник водных видов спорта приурочили ко Дню защиты детей. Организатором выступил благотворительный фонд «Развитие общественно значимых инициатив» при поддержке общественных и спортивных организаций, а также администрации округа.

«Праздник уникальный, и мы стараемся, чтобы дети, когда попадают к нам, чувствовали нашу заботу, комфорт и удивительные эмоции. Поэтому с каждым годом становится все больше и больше участников», — отметил директор благотворительного фонда «Развитие общественно значимых инициатив», депутат окружного совета Андрей Гришин.

Все желающие абсолютно бесплатно могли покататься на сапборде, моторном катере, аквабайке, а также подняться в воздух на флайборде под руководством чемпионов России и профессиональных инструкторов.