Фестиваль водных видов спорта прошел в Красногорске

Спортивное мероприятие под названием «Вода для всех» организовали в Красногорке уже в пятый раз. Фестиваль собрал более 500 участников.
Праздник водных видов спорта приурочили ко Дню защиты детей. Организатором выступил благотворительный фонд «Развитие общественно значимых инициатив» при поддержке общественных и спортивных организаций, а также администрации округа.
«Праздник уникальный, и мы стараемся, чтобы дети, когда попадают к нам, чувствовали нашу заботу, комфорт и удивительные эмоции. Поэтому с каждым годом становится все больше и больше участников», — отметил директор благотворительного фонда «Развитие общественно значимых инициатив», депутат окружного совета Андрей Гришин.
Все желающие абсолютно бесплатно могли покататься на сапборде, моторном катере, аквабайке, а также подняться в воздух на флайборде под руководством чемпионов России и профессиональных инструкторов.
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