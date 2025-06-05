Фестиваль водных видов спорта и туризма пройдет в Звенигороде 12 июня

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Второй фестиваль водных видов спорта и туризма «Плыви, Россия», приуроченный к празднованию Дня России, пройдет в Звенигороде 12 июня. Гостей ждет не только заплыв по Москве-реке, но и насыщенная программа на берегу — ярмарки и активности.

Заплыв стартует в 12:00 от пляжа деревни Ягунино. Организаторы предоставят бесплатные САП-доски, но их количество ограничено. Финишируют участники в 14:00 на стадионе «Спартак», далее здесь начнется праздничная программа.

Гостей мероприятия ожидают выступления творческих коллективов, футбольный мачт, а также демонстрации и активности от спортивных клубов.

Одной из добрых инициатив фестиваля станет выставка кошек и собак, которую организуют приюты.

Любителей ремесел порадует ярмарка народных художественных промыслов. Мастера представят уникальные изделия ручной работы — от керамики до текстиля.

Праздничная программа на стадионе продлится с 14:00 до 17:00.