Фестиваль «Вильям Похлебкин» в Подольске посетили более 3,5 тысячи человек

Третий историко-гастрономический фестиваль, посвященный жизни и творчеству знаменитого историка кухни и кулинара Вильяма Похлебкина, собрал в парке имени Виктора Талалихина Подольска больше 3,5 тысячи человек. На свежем воздухе приготовили 200 литров щей и провели конкурс кулинаров с участием 13 команд из Москвы, Твери, Подмосковья и Сызрани.

Гости фестиваля смогли попробовать пироги-утопленники из печи, суп из карпа, яблочный чай с малиной и имбирем и другие блюда, приготовленные по рецептам Похлебкина. Для посетителей работали тематические площадки и организовали насыщенную концертную программу.

Всю неделю подольчане дегустировали блюда русской кухни и принимали участие в мастер-классах. Там можно было раскрасить деревянные подставки под горячее и разделочные доски и забрать их себе на память.