Фестиваль «Вильям Похлебкин» в Подольске посетили более 3,5 тысячи человек
Третий историко-гастрономический фестиваль, посвященный жизни и творчеству знаменитого историка кухни и кулинара Вильяма Похлебкина, собрал в парке имени Виктора Талалихина Подольска больше 3,5 тысячи человек. На свежем воздухе приготовили 200 литров щей и провели конкурс кулинаров с участием 13 команд из Москвы, Твери, Подмосковья и Сызрани.
Гости фестиваля смогли попробовать пироги-утопленники из печи, суп из карпа, яблочный чай с малиной и имбирем и другие блюда, приготовленные по рецептам Похлебкина. Для посетителей работали тематические площадки и организовали насыщенную концертную программу.
Всю неделю подольчане дегустировали блюда русской кухни и принимали участие в мастер-классах. Там можно было раскрасить деревянные подставки под горячее и разделочные доски и забрать их себе на память.
Сотрудники музея «Подолье» подготовили интересную программу и создали стилизованную фотозону. Участники литературно-кулинарной викторины получили листовки с рецептами блюд и напитков от Похлебкина.
Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что фестиваль стал настоящим праздником вкуса, отражением богатейшей истории и культуры края, и подарил горожанам и гостям Подольска яркие впечатления.
«Атмосфера была просто потрясающая. Фестиваль еще раз доказал, что наследие Вильяма Похлебкина продолжает вдохновлять и объединять людей», — сказал руководитель муниципалитета.