Фестиваль «Весна. Победа. Память» пройдет в Химках

Конкурс творческих коллективов к 80-летию Великой Победы «Весна. Победа. Память» проведут в Химках. Участникам предлагают показать свои таланты в вокальном, хореографическом и актерском мастерстве.

Конкурс открыт для всех талантливых жителей округа старше шести лет. Отборочный этап пройдет в оффлайн-формате: участники должны будут записать видеоролик не длиннее пяти минут для вокального выступления и двенадцати минут — для театральных постановок. Обязательным условием является «живая» съемка, это значит, что конкурсантам нельзя монтировать видео и заменять аудиодорожки.

Чтобы принять участие в отборочном этапе фестиваля-конкурса, необходимо загрузить итоговый ролик на страницу в Rutube, «ВКонтакте» или других социальных сетях и вставить ссылку в специальную анкету на сайте Дворца культуры «Родина». Подать заявление можно до 31 марта.

Оценивать участников будут ведущие специалисты: педагоги, композиторы, музыканты и актеры.

Победители фестиваля-конкурса «Весна. Победа. Память» выступят на гала-концерте в театре «Наш дом» 16 мая.