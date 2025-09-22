Фестиваль «Вера. Традиции. Единство» прошел в Королеве

Ежегодный престольный праздник Богородицерождественского храма традиционно объединил 21 сентября верующих, жителей и гостей города. Фестиваль начался с Божественной литургии под председательством епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

Затем участники мероприятия посетили парк усадьбы Крафт, где их ждала насыщенная программа, разработанная молодежным центром «Космос» при участии Королевского благочиния. Собравшихся поздравили владыка Кирилл и почетные гости — летчик-космонавт, Герой России, заместитель председателя совета депутатов Олег Кононенко и директор центра «Космос» Мария Масик.

Для зрителей выступил певец, музыкант, финалист телепроектов и общественный деятель Александр Щербаков. Гостей фестиваля угощали блюдами полевой кухни. Волонтеры также собрали на празднике гуманитарную помощь в рамках акции «Доброе дело».