Фестиваль варенья пройдет в Ликино-Дулеве 5 июля

Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве 5 июля. Гости смогут попробовать необычные сорта варенья — из роз, кабачков, тыквы, огурцов и даже еловых шишек. Особенность фестиваля — возможность не только дегустировать, но и участвовать в приготовлении сладких лакомств.

Как рассказали в региональном Минкультуры, на конкурсе «Вар-вареньеваров» участники приготовят свое уникальное варенье, а посетители выберут лучший вариант. На площадке «Семейное варенье» гостям предложат продегустировать лакомства по старинным рецептам, передающимся в семьях из поколения в поколение.

Впервые на фестивале пройдут конкурсы огородных пугал и букетов. Традиционные мероприятия включат «Парад бабушек», дефиле «Вар-вареньевых шляп» и концерт.

Для детей организуют развлекательные зоны, гости смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить ярмарку, выставку и фотозоны.

Фестиваль получил признание на международных конкурсах и национальной премии Russian Event Awards.

Праздник начнется в 12:00.