Фестиваль в честь завершения олимпиадного сезона пройдет в гимназии Примакова

Фестиваль «Взлет.Пикник» проведут в гимназии имени Примакова 29 июня. Его посвятят завершению олимпиадного сезона в 2024-2025 учебном году.

Как рассказали в региональном Минобразования, участниками фестиваля станут призеры и победители всероссийской олимпиады школьников, тренеры, преподаватели и выпускники образовательного центра «Взлет». Всего — 730 человек.

Регистрация гостей запланирована на 14:00, а начнется мероприятие в 14:30. На фестивале пройдет церемония награждения тренеров сборных команд, тренеров-выпускников и кураторов. После этого для участников откроют фотозоны, фуд-корт, мастер-классы и места отдыха.

Завершится фестиваль дискотекой в 16:30.