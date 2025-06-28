Фестиваль в честь Дня молодежи организовали в Балашихе

В Пестовском парке Балашихи прошел областной День молодежи, собравший представителей молодежи из 30 муниципалитетов Подмосковья. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области, подготовившее насыщенную и разнообразную программу.

Глава Балашихи Сергей Юров вместе с первым заместителем министра информации и молодежной политики Московской области Ольгой Гребенщиковой поприветствовали участников и вручили награды самым активным молодым людям региона.

«Сегодня в Пестовском парке проходит областной День молодежи. Это кульминация праздника, который проводится на территории всего Подмосковья. Ранее прошел большой форум, в котором принимали участие активные ребята. Завершающим этапом стал этот фестиваль. Приятно, что ребята активно участвуют в жизни своих городов. Это и патриотические мероприятия и различные проекты. Все, что делается в Подмосковье, делается для молодежи. Поздравляю ребят с праздником! Желаю быть активными! Только вперед!» — сказал Сергей Юров.

Фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» объединил четыре важнейших направления: изучение истории страны и гордость за подвиги предков, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную ответственность, а также творческую активность, направленную на развитие России.