Фестиваль в честь Дня молодежи организовали в Балашихе
В Пестовском парке Балашихи прошел областной День молодежи, собравший представителей молодежи из 30 муниципалитетов Подмосковья. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области, подготовившее насыщенную и разнообразную программу.
Глава Балашихи Сергей Юров вместе с первым заместителем министра информации и молодежной политики Московской области Ольгой Гребенщиковой поприветствовали участников и вручили награды самым активным молодым людям региона.
«Сегодня в Пестовском парке проходит областной День молодежи. Это кульминация праздника, который проводится на территории всего Подмосковья. Ранее прошел большой форум, в котором принимали участие активные ребята. Завершающим этапом стал этот фестиваль. Приятно, что ребята активно участвуют в жизни своих городов. Это и патриотические мероприятия и различные проекты. Все, что делается в Подмосковье, делается для молодежи. Поздравляю ребят с праздником! Желаю быть активными! Только вперед!» — сказал Сергей Юров.
Фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» объединил четыре важнейших направления: изучение истории страны и гордость за подвиги предков, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную ответственность, а также творческую активность, направленную на развитие России.
Программа праздника продлится до 20:00 и включает встречи с представителями Ассоциации ветеранов СВО, творческие мастер-классы, викторины от Движения «Первые» Московской области, а также спортивные турниры по баскетболу, уличному футболу, BMX и фристайлу. Главным событием станет концерт популярных молодых исполнителей.
«Я поздравляю вас с Днем молодежи. В Подмосковье все делается для молодежи — есть много мест для отдыха, развитая транспортная инфраструктура, рабочие места. Словом, все для вашей удобной, комфортной, достойной и счастливой молодости. Все, чтобы вы здесь жили, работали, развивались, растили своих детей. Помните, что будущее Подмосковья и нашей великой России в ваших руках», — сказала Ольга Гребенщикова.
В этом году День молодежи впервые проходит под единым лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» по всей России. В Московской области праздничные мероприятия организованы в 45 муниципалитетах.