Фестиваль уличных видов спорта прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске прошел фестиваль STREET LIFE по кикскутерингу и ВМХ. Комплекты медалей разыграли в разных возрастных категориях.

Среди спортсменов до 14 лет победил Макар Жигалов, Даниил Власов стал серебряным призером, а Дарья Ионова и Всеволод Ряхов — бронзовыми. В старшей группе первое место занял Данила Девятых, второе — Михаил Савин, а третье — Иван Павлов и Владимир Харьков. Михаил Савин также получил приз зрительских симпатий за выполнение сложные элементов.

Не менее захватывающими стали соревнования в категории ВМХ. Лучший результат показал Михаил Борисенко, следом за ним расположился Антон Шмараев, а третье место поделили Евгений Духанов и Даниил Пастушенко.

«Будем развивать это направление: новые площадки, профессиональные тренировки и еще более масштабные фестивали — в планах. В эти выходные наш город стал центром экстремального спорта и уличной культуры», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Фестиваль STREET LIFЕ доказал, что в Наро-Фоминском округе живут талантливые и смелые спортсмены.