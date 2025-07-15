Фестиваль уличного спорта пройдет в Одинцове 19 июля

Летний спортивный фестиваль KENGURU GAMES пройдет в Супоневском лесопарке в Одинцове 19 июля. В нем будут участвовать спортсмены с протезами, а также олимпийские чемпионы и рекордсмены.

Фестиваль организует компания «Кенгуру.Про». Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах. Среди них воркаут-гонка, теннис-файт, фитнес-бокс и панна-баттл. На равных с командами будут соревноваться спортсмены-ампутанты на бионических протезах Steplife.

Судьями выступят известные спортсмены: Никита Нагорный, Виктория Яковенко, Анастасия Смирнова, Григорий Скурихин и другие.

«Этими играми мы хотим показать, что не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы выйти на площадку, достаточно иметь спортивную одежду и желание. Мы получили много заявок от корпоративных организаций и частных лиц, и теперь перед нами стоит задача комплектации команд по их физической выносливости и уровню подготовки», — сказала директор по развитию «Кенгуру.Про» Ксения Попова.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фестиваль пройдет при поддержке Дирекции парков Одинцова. В нем также будут участвовать благотворительный фонд помощи детям «Галчонок», учрежденный актрисой Юлией Пересильд.

Компания «Кенгуру.Про» производит спортивное уличное оборудование.