Фестиваль учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет в Щелкове 30 ноября

Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет в Щелкове 30 ноября. В нем примут участие мальчики и девочки, представляющие благочиния Московской епархии и крупные приходы.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, участники будут соревноваться в восьми разных дисциплинах — веселых стартах, мини-футболе, городошном спорте, комбинированной легкоатлетической эстафете и других.
Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Подмосковье» на Краснознаменский улице, 24. Начало — в 11:00.
Мероприятие пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
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