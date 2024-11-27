Фестиваль учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет в Щелкове 30 ноября

Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет в Щелкове 30 ноября. В нем примут участие мальчики и девочки, представляющие благочиния Московской епархии и крупные приходы.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, участники будут соревноваться в восьми разных дисциплинах — веселых стартах, мини-футболе, городошном спорте, комбинированной легкоатлетической эстафете и других.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Подмосковье» на Краснознаменский улице, 24. Начало — в 11:00.

Мероприятие пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».