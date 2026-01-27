Фестиваль творчества «Зимний марафон» прошел в Наро-Фоминском округе

Праздник энергии, таланта и жизненной силы — доказательство, что возраст не имеет значения, когда сердце полно вдохновения. Участники клуба «Активное долголетие» поделились своим творчеством со зрителями, пришедшими в селятинский дом культуры «Мечта».

Программа фестиваля включала вокальные и танцевальные номера, чтение стихов и театральные миниатюры артистов «серебряного возраста» из Селятина и соседних поселков.

«Это приятно — приходить сюда в наш клуб, почувствовать эту ауру, организацию — на каком уровне это сделано. Так что мы получили сегодня огромное удовольствие, все было прекрасно», — поделилась впечатлениями председатель филиала «Союз пенсионеров Подмосковья» в Селятине Надежда Листунова.

«Зимний марафон» проходил в Селятине всего во второй раз, но уже успел полюбиться как зрителям, так и его участникам. Как рассказала художественный руководитель ДК «Мечта» Ольга Самойлова, фестиваль решили сделать традиционным и проводить не только зимой, но и в остальные сезоны.