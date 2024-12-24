Фестиваль творчества «Новый год со Щелкунчиком» прошел в Ивантеевке

Мероприятие проводится в городском округе Пушкинский уже в пятый раз. В выставочном зале городской библиотеки имени Горбунова можно было окунуться в атмосферу подлинного творчества и познакомиться с неординарными, увлеченными людьми.

На фестиваль пушкинские мастера привезли свои лучшие работы. Здесь нельзя было найти похожие друг на друга вещи. Каждый букет, мыло, пряник, бижутерия или игрушки — уникальны.

Гостям фестиваля предлагали не только приобретать и смотреть на готовую продукцию, но и обучали их создавать изделия своими руками. Любители лепить, валять, шить, рисовать с удовольствием приняли участие в различных мастер-классах, чтобы своими руками сделать подарок к Новому году.