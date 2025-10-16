Участниками открытого фестиваля стали представители старшего поколения. В Центре культурного развития «Яхромский» собралось около 550 человек.

Солисты, дуэты и ансамбли, выступавшие в номинации «Пой, сердце!», исполнили народные, патриотические и современные песни, а также хиты советской эстрады. Яркие танцевальные номера, от русского хоровода до степа, продемонстрировали артисты в категории «Танцуй, душа моя!». В номинации «За мудростью к слову» чтецы и авторы представляли произведения на самые разные темы: от истории России и актуальных проблем до вечных тем любви и радости бытия.

Театр костюма «Вдохновение» показал дефиле в костюмах народов мира, дополненное национальными танцами и историческими комментариями. В холле разместилась выставка «Мастер добрых дел», где можно было увидеть поделки мастеров — игрушки, украшения, предметы декора, вышивку и резьбу по дереву.

Участники фестиваля поразили зрителей и жюри своим мастерством и высоким уровнем исполнения. Победителями в своих номинациях стали клуб «Гармония», Нина Демкина, дуэт Александра Столярова и Веры Егорченковой, ансамбль «Россияночка», Николай Курышкин, Татьяна Кандаурова и Владимир Цветков.

Организаторы выразили надежду, что фестиваль станет традиционным и в будущем соберет еще больше участников.

«Мы стараемся делать все необходимое для того, чтобы люди старшего поколения жили полной жизнью, не чувствовали себя одинокими, имели возможность реализовывать свой творческий потенциал, общаться и делиться опытом с молодежью», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.