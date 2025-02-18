Фестиваль творчества и искусств «Парад талантов» прошел в Воскресенске

Международный многожанровый конкурс проводился в Доме культуры «Цементник» уже в 22-й раз. В фестивале приняли участие творческие коллективы из Подмосковья и других регионов России.

Воскресенск представляли артисты дома культуры «Цементник» и Центра культуры и досуга «Москворецкий». Они выступили очень успешно, став лауреатами конкурса в различных номинациях.

Гран-при фестиваля завоевали ансамбль народного танца «Злато» дома культуры «Цементник» и старшая группа коллектива современного танца «Иллюзия» ЦКиД «Москворецкий». Солистка ансамбля «Злато» Дарья Коробейникова получила за танец «Обнова» диплом лауреата первой степени.

Вокалисты студии «Непохожие» Юлия Попова и Арсений Фатеев стали лауреатами второй степени, а шоу-балет Monroe — третьей степени.

Также отличились на конкурсе юные воспитанники изостудии «Жар-птица», которой руководит Галина Гончарова. Марина Угрюмова, Милана Кученева, Екатерина Ленькова, Юлия Чуваева, Полина Тимофеева, Юлия Родина, Егор Рогачев и Алексей Гуров награждены дипломами лауреатов первой степени.