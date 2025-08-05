Фестиваль творчества и активного образа жизни начался в Балашихе

С 5 августа по 15 октября 2025 года в Балашихе проходит уникальный фестиваль «Непреклонный возраст», организованный в рамках программы «Активное долголетие». Это событие создали для поддержки инициатив старшего поколения, а также для привлечения их к здоровому образу жизни.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 5 августа в Доме культуры «Кучино».

«Уважаемые участники! Сердечно приветствую вас на уникальном фестивале. При его создании мы вдохновлялись именно вами, вашей мудростью, правильной жизненной позицией, энергией и оптимизмом. Вы являетесь для нас примером!» — произнесла в приветственном слове заместитель начальника управления культуры Ирина Лагутина.

Фестиваль «Непреклонный возраст» включает 14 различных направлений: хореография, вокал, инструментальное творчество, театр, прикладное искусство, мода, кулинария, оздоровительные практики, настольные игры, интеллектуальные битвы и цифровая грамотность. В рамках этих дисциплин запланировали 33 мероприятия на 13 площадках учреждений культуры города.

«В Балашихе впервые проводят фестиваль такого формата. Охватили весь город: библиотечные системы, дома культуры, парки. Этим мы надеемся максимально привлечь возрастную категорию 55 лет и старше для активного отдыха, знакомств и общения, и, конечно, для реализации своих творческих возможностей», — рассказала директор культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» Наталья Алексеева.

Гостей фестиваля ждут мастер-классы, турниры и конкурсы, а также праздничный концерт. Наиболее активные участники получат памятные награды и ценные призы.

Каждый житель городского округа Балашиха в возрасте 55 лет и старше с социальной картой жителя Московской области может присоединиться к фестивалю. Это отличная возможность не только активно провести время, но и завести новые знакомства, поделиться своим опытом и реализовать творческий потенциал.