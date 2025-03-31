Фестиваль творчества для людей с ОВЗ прошел в Балашихе

Одиннадцатый городской фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!» прошел в Балашихе. Мероприятие собрало более 120 участников разного возраста — от дошкольников до взрослых, которые продемонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, инструментальной музыке и художественном чтении.

Фестиваль был организован ДК «Балашиха» и его бывшим режиссером Александрой Вороновой, которая 11 лет назад инициировала проведение этого праздника творчества для людей с ОВЗ. В мероприятии ежегодно участвуют различные социальные организации, курирующие детей с ограниченными возможностями здоровья, включая реабилитационные центры и объединения родителей детей-инвалидов со всей Балашихи.

«Вне зависимости от того, что мы называем наших участников детьми с ограниченными возможностями, это всего лишь особенности их здоровья, которые не умаляют их талантов и способностей в самых разных сферах», — сказала режиссер ДК «Балашиха» Мария Милотворская.

Программа фестиваля включала более 30 выступлений: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, художественное чтение. Особое внимание привлекли номера юных танцоров из центра особой заботы «Подсолнух» для детей-инвалидов микрорайона Керамик. Хореограф Людмила Синицына организовала для них танцевальный кружок несколько лет назад, вскоре после того, как вступила в Московскую областную организацию родителей детей-инвалидов «Вместе».

Фестиваль продолжался около двух часов, и артисты сорвали немало оваций от благодарных зрителей, которые на личном опыте знают, как непросто растить детей с особенностями здоровья и как для них важно показать публике, что они могут выразить себя в искусстве.

В 2025 году у фестиваля «Мы все можем!» впервые появился генеральный партнер — АО «Криогенмаш», благодаря чему все участники получили дипломы, мягкие игрушки, канцелярские наборы и другие подарки.