Фестиваль творческих людей старше 30 лет прошел в Подольске

Шестой открытый конкурс «Шанс есть у каждого из нас» состоялся в доме культуры «Металлург». В нем приняли участие более 120 человек.

Участники фестиваля соревновались в вокале, хореографии, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Выступление оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли художник Илья Арефьев, солист Подольской филармонии Дмитрий Агафонов и представитель Международного союза хореографов Дмитрий Крей.

Гран-при конкурса в номинации «Хореография» выиграл семейный дуэт «Виктория», а среди вокалистов победителем стала студия «Голос». Дипломы лауреатов фестиваля получили Евгения Широкова из эстрадно-вокальной студии «Форте», Виктор Кубанский из дома культуры «Рассвет», «Нигма-Созвездие» хореографического ансамбля «Созвездие» и группа «Рассвет plus» ансамбля народного танца «Рассвет»

Для участников мероприятия также провели мастер-класс по созданию поделок. Все желающие гости любого возраста и уровня мастерства смогли изготовить из простых материалов символ фестиваля — цветок.

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