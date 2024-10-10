Фестиваль туризма в Воскресенске вышел в финал Международной премии Russian Event Awards

Воскресенский фестиваль туризма и творчества стал финалистом окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии Russian Event Awards. Всего отметили 159 мероприятий из 23 регионов страны.

Окружной этап конкурса Russian Event Awards проходил в Ярославле. Воскресенский фестиваль туризма и творчества представила команда культурного центра «Усадьба Кривякино» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек».

Окружной этап прошел при поддержке Министерства туризма Ярославской области. Команда «Усадьбы Кривякино» получила опыт, советы от экспертов и пообщалась с единомышленниками.

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