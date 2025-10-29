Фестиваль туризма прошел в лесопарке в Химках

Яркий праздник, посвященный туризму, состоялся в Химкинском лесопарке. Мастер-классы, показательные выступления спасателей и тематические лекции подготовили для гостей.

Особое внимание привлекли соревнования по военному туристическому многоборью. Участники с помощью веревок, карабинов и деревьев преодолевали ров, выполняли задания с противогазом и стреляли из пневматической винтовки. Более взрослые спортсмены продемонстрировали навыки управления лодками и разведения костров, выполняя все задания на время. Около 60 человек поучаствовали соревнованиях, среди них — команды центра дополнительного образования «Дикие тропы» из Химок.

Военное туристическое многоборье — это сравнительно новая дисциплина, которая сочетает различные виды туризма, основы военной подготовки и умения оказывать первую помощь. Выбор локации для соревнований не случаен — химкинский лесопарк когда-то был частью оборонительной линии Москвы.

«Среди защитников Родины были герои, которые защищали Эльбрус, Мурманск, — это то же самое военное туристическое многоборье. Очень отрадна эта историческая связь. Поэтому эта площадка пропитана идеологической историей. Нашу инициативу по развитию детского военного турмногоборья поддерживает Федерация спортивного туризма и Русское географическое общество», — рассказал руководитель центра дополнительного образования из Химок «Дикие тропы» Артем Рябухин.

Экспедиционный палаточный лагерь был также разбит на фестивале, где посетители могли познакомиться с бытом настоящих путешественников и узнать, как устроен базовый лагерь научной экспедиции.

Познавательную лекцию о туризме, приключениях и подготовке к экспедициям провели для любознательных гостей. Кроме того, все желающие смогли пройти мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Мероприятие стало настоящим праздником активного отдыха, собрав профессионалов и любителей туризма из Химок, Москвы и Подмосковья.