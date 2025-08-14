Фестиваль туризма пройдет в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Фото: Фестиваль туризма и творчества "Красное сельцо" в Воскресенске / Медиасток.рф

В парке усадьбы Кривякино 24 августа пройдет VI фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо», посвященный теме «Птица счастья». Мероприятие начнется в 12:00.

Для гостей подготовят несколько тематических площадок. Кукольные спектакли, былины, горловое пение и танцы народов Севера покажут на станции «В гостях у сказки». На «Богатырской слободке» представят исторические фотозоны и богатырские забавы.

Для всех желающих также будут работать фотозоны, мастер-классы по росписи, резьбе по дереву и мехенди, благотворительная ярмарка в поддержку храма «Покров», фудкорт и ярмарка товаров ручной работы.

Также запланированы выступления фольклорных ансамблей и театра песен, проведение квестов, деловых встреч и презентация Туристско-информационного центра.