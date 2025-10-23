Фестиваль туризма пройдет в Химках

Настоящий праздник, посвященный туризму, состоится в Химках. Посетителей ждет разнообразная программа: мастер-классы, демонстрации спасательных операций, познавательные лекции и многое другое.

Палаточный экспедиционный лагерь будет организован в рамках мероприятия. Там можно познакомиться с бытом путешественников, узнать, как устроен базовый лагерь научной экспедиции, а также сделать памятное фото.

Особое внимание привлекут показательные выступления спасателей. Гости увидят, как специалисты снимают парашютиста с дерева и научатся технике переправы через овраг.

Любознательных участников ждет интересная лекция о туризме, приключениях и подготовке к экспедициям.

Каждый сможет пройти мастер-классах по оказанию первой помощи и освоить важные навыки для безопасности на природе.

Фестиваль состоится в это воскресенье, 26 октября, старт — в 10:00 у центра дополнительного образования «Дикие тропы». Приглашаются все поклонники активного отдыха и приключений.

Химкинский лесопарк — излюбленное место для прогулок жителей и гостей города Химки. Здесь оборудованы удобные тропинки, деревянные лавочки и столы, а также есть пруд и детская площадка для семейного отдыха.