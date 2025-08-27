Фестиваль туризма и творчества прошел в Воскресенске

Шестой фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» состоялся в Воскресенске. В этот раз мероприятие посвятили теме птиц, которых в парке усадьбы Кривякино было всегда много.

Жителей и гостей Воскресенска ждали интерактивные площадки, кукольные спектакли по мотивам русских народных сказок, концертные и игровые программы. Все желающие смогли поучаствовать в тематических мастер-классах и квестах, посетить фотовыставку и выставку картин, старинные русские аттракционы.

Гостей праздника угощали в фуд-зонах. Участие в фестивале приняли гости из других округов Московской области.

«Я уверен, что, посмотрев на ту продукцию, на те или иные достижения, которые выставили наши дорогие соседи, мы захотим съездить к ним на фабрики, на заводы, просто погулять по прекрасным улицам. Но и те гости, которые к нам приехали, тоже расскажут, какой прекрасный город Воскресенск, что в нем можно увидеть, как хорошо отдохнуть», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.