Фестиваль туризма и творчества пройдет в Воскресенске 24 августа

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Масштабное мероприятие «Красное сельцо» состоится в парке усадьбы Кривякино. Темой этого года выбрана «Птица Счастья» — символ добра, полета фантазии и народной мудрости.

Гостей фестиваля ждут насыщенная концертная программа, ярмарка-продажа фермерской продукции, изделий народных промыслов, авторских работ, а также множество других активностей.

В рамках мероприятия пройдет традиционный туристско-краеведческий форум «Мы из-под Москвы», который в этом году впервые состоится в «голубом зале» главного дома усадьбы Кривякино.

Для творческих коллективов и солистов участие в фестивале — это шанс подарить зрителям волшебство живого выступления, а для мастеров-ремесленников — возможность показать свои уникальные работы и погрузить гостей в мир рукотворного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев  напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru  есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте