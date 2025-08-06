Фестиваль туризма и творчества пройдет в Воскресенске 24 августа

Масштабное мероприятие «Красное сельцо» состоится в парке усадьбы Кривякино. Темой этого года выбрана «Птица Счастья» — символ добра, полета фантазии и народной мудрости.

Гостей фестиваля ждут насыщенная концертная программа, ярмарка-продажа фермерской продукции, изделий народных промыслов, авторских работ, а также множество других активностей.

В рамках мероприятия пройдет традиционный туристско-краеведческий форум «Мы из-под Москвы», который в этом году впервые состоится в «голубом зале» главного дома усадьбы Кривякино.

Для творческих коллективов и солистов участие в фестивале — это шанс подарить зрителям волшебство живого выступления, а для мастеров-ремесленников — возможность показать свои уникальные работы и погрузить гостей в мир рукотворного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.