Фестиваль туризма и творчества пройдет в парке «Кривякино» в Воскресенске

Традиционный фестиваль «Красное сельцо» вновь объединит жителей и гостей Воскресенска 24 августа. В этом году его посвятили теме «Птица счастья».

Программа включает работу интерактивных площадок и старинного русского аттракциона «Закрутиха». Также состоятся кукольный и музыкально-поэтический спектакли, квест-игра, катание на ладье и «Сказительные посиделки с Александром Бабкиным».

Для гостей парка откроется аллея мастер-классов. Каждый желающий сможет отчеканить сувенирные кривякинские монеты, создать барельеф из глины и растений, расписать кофейную игрушку-птицу, расписать хной тело и задекорировать деревянный домик.

Кроме того, состоятся театрализованное представление театра ростовых кукол «Софит», концерт семейной группы ложкарей «Потешки» и театральная постановка пьесы Аксинии Орловской «Где живет птица счастья?». Будет работать фотовыставка и выставка картин, пройдет туристско-краеведческий форум.

Старт мероприятий — в полдень. Прийти могут все желающие без возрастных ограничений.

Отметим, что фестиваль пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».