Фестиваль туризма и народного творчества прошел в Воскресенске

В минувшие выходные в парке Кривякино в Воскресенске состоялся фестиваль туризма и творчества «Красное Сельцо», который традиционно приурочили к празднованию Медового, Орехового и Яблочного Спаса. Мероприятие собрало множество гостей, которые смогли насладиться веселыми народными гуляньями.

Фестиваль не ограничился лишь развлечениями. В рамках деловой программы обсуждались актуальные вопросы развития туристического потенциала Воскресенска и Московской области в целом. Пятый год подряд на мероприятие съезжаются профессионалы в области туризма и гостеприимства не только из Подмосковья, но и из других регионов России.

«В 2022 году фестиваль туризма и творчества „Красное Сельцо“ стал финалистом премии Russian Event Awards в номинации „Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел“», — отметил на открытии мероприятия глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Фестиваль стал ярким примером того, как можно сочетать культурные традиции и развитие туристической инфраструктуры, привлекая внимание к богатству народного творчества и местным ремеслам. Гости праздника могли попробовать вкусные угощения, приобрести изделия местных мастеров и насладиться атмосферой дружбы и единения.

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