Фестиваль цветов прошел в Дмитрове

В Дмитрове 5 июня на Профессиональной улице у Ледового дворца и в сквере у храма Георгия Победоносца прошел фестиваль цветов. Когда-то он был доброй традицией, и в прошлом году по просьбам жителей праздник восстановили — площадок стало две.

Тема этого года — единство народов России, объявленное президентом главной темой 2026-го. Участники создавали композиции из цветов, декоративных трав, кустарников и оригинальных элементов.

В фестивале участвовали 22 организации и предприятия: управления образования, культуры, спорта, крупный и малый бизнес. Впервые к ним присоединилась команда «Добрые люди» — добровольцы из популярного городского информационного сообщества «ЧП Дмитров».

Пока жюри оценивало работы, возле клумб управлений культуры и образования можно было потанцевать под живую музыку. А Дмитровский молочный завод, традиционный участник фестиваля, угощал всех желающих мороженым.

Победителями стали управление образования администрации Дмитровского округа — первое место, команда «Добрые люди» из паблика «ЧП Дмитров» — второе место и Дмитровская мебельная фабрика — третье место.

«Искренне благодарю всех, кто принимал участие в создании этой красоты: вы сделали чудо. И наше единение заключается и в том, что каждый вносит свою посильную лепту в преображение нашего города и округа, делая его красивым, ярким, добрым, запоминающимся», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко также поздравила победителей и всех участников. Фестиваль цветов снова стал событием, которое объединяет дмитровчан, украшает город и дарит хорошее настроение.