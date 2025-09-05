Фестиваль циркового и танцевального искусства прошел в Павловском Посаде

Настоящий праздник устроила для посетителей городского парка акробатическая студия «Пируэт». Зрители смогли насладиться разнообразием жанров и направлений: от классической хореографии до современных танцевальных номеров.

В масштабном представлении приняли участие лучшие представители циркового и хореографического искусства. Свое мастерство продемонстрировали талантливые коллективы Павловского Посада.

На сцене также выступили приглашенные гости — студия чирлидинга Dream Team, шоу-группа Jackson Street, ансамбль современного танца «Колибри» и хореографический коллектив «Магнолия».

Яркие костюмы, сложные хореографические и акробатические элементы, а также захватывающая музыка создали незабываемую атмосферу. Многочисленные зрители, собравшиеся в городском парке, получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений от выступления артистов.