Фестиваль «Традиция» пройдет в усадьбе Захарово в Одинцовском округе 12 июля

10-е традиционное мероприятие будет проходить с 11:00 до 23:00. За это время гости смогут насладиться более 50 различными событиями, включая музыкальные концерты, театрализованные представления, поэтические чтения и мастер-классы.

Организаторы фестиваля подготовили насыщенную культурную программу, в которой каждый сможет найти что-то себе по вкусу. Музыкальные концерты разнообразных жанров будут проходить на открытых площадках и в уголках усадьбы, чтобы создать атмосферу праздника. В театральной зоне можно будет увидеть захватывающие представления, а поэтические чтения проведут как известные, так и начинающие авторы.

Мастер-классы позволят всем желающим попробовать свои силы в различных видах искусства — от народных ремесел до современных технологий. Участники смогут создать предметы своими руками и перенять традиции от мастеров.

Вдобавок, для тех, кто хочет узнать больше о местных традициях, будут организованы выставки и лекции. Гостям также предложат блюда местной кухни.