Фестиваль теннисного искусства прошел в Солнечногорске

В спортивном комплексе «Металлург» в Солнечногорске прошел фестиваль теннисного искусства, в котором приняли участие 15 детей от семи до 11 лет. Юные спортсмены выполнили около 20 заданий, направленных на проверку их внимательности, скорости реакции, координации движений и владения ракеткой.

Соревнования проходили в формате коротких конкурсов, за успешное выполнение которых начислялись очки.

Среди девочек победу одержала Елизавета Елисеева. Второе место досталось Таисии Чиграковой, третьей стала Василиса Чаликова. У мальчиков первое место занял Арсений Прядка, вторым оказался Даниил Климанов, а бронзовую награду получил Лука Козлов.

«Такие фестивали играют важную роль в мотивации юных спортсменов. Они не только помогают отточить технические навыки и развить физические качества, но и прививают любовь к спорту, а также учат достойно принимать как победы, так и поражения. Мы видим потенциал в наших ребятах и стремимся создавать для них условия для развития», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В завершение спортивного праздника всем детям вручили памятные вымпелы, а призеров наградили медалями и грамотами.