Фестиваль текстильного искусства пройдет в парке «Дубки» в Озерах 25 августа

Фото: Администрация г.о. Коломна

Парк «Дубки» в Озерах станет центром текстильного искусства на традиционном фестивале «Ткань Озер». Программа начнется в 12:00 с ярмарки мастеров, где гости смогут увидеть уникальные изделия: вязаные игрушки, вышитые картины, платья и костюмы ручной работы.

Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, включая создание гипсового барельефа, роспись тарелок и ручную лепку.

Кроме того, организаторы подготовили обширную краеведческую программу, посвященную истории текстильной промышленности города. Завершит мероприятие выступление джазового ансамбля Ногинской филармонии, которое создаст особую атмосферу праздника.

«„Ткань Озер“ — это не только выставочная, но и информационно-дискуссионная площадка. В рамках фестиваля запланированы разнообразные мастер-классы и квесты, а также краеведческая программа», — подчеркнули организаторы.

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