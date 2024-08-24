Фестиваль текстильного искусства пройдет в парке «Дубки» в Озерах 25 августа
Парк «Дубки» в Озерах станет центром текстильного искусства на традиционном фестивале «Ткань Озер». Программа начнется в 12:00 с ярмарки мастеров, где гости смогут увидеть уникальные изделия: вязаные игрушки, вышитые картины, платья и костюмы ручной работы.
Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, включая создание гипсового барельефа, роспись тарелок и ручную лепку.
Кроме того, организаторы подготовили обширную краеведческую программу, посвященную истории текстильной промышленности города. Завершит мероприятие выступление джазового ансамбля Ногинской филармонии, которое создаст особую атмосферу праздника.
«„Ткань Озер“ — это не только выставочная, но и информационно-дискуссионная площадка. В рамках фестиваля запланированы разнообразные мастер-классы и квесты, а также краеведческая программа», — подчеркнули организаторы.
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