Фестиваль театральных коллективов прошел в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Театральном центре «Жаворонки» прошла торжественная церемония закрытия XI Окружного открытого фестиваля молодежных театральных коллективов «Взмах крыла» и VII Окружного открытого детского театрального конкурса «Наш дебют». За девять дней творческих мероприятий 20 театральных коллективов представили 25 спектаклей.

Гран-при детского конкурса «Наш дебют» взяла театральная студия «Факел» из Дворца культуры и спорта «Тамань» со спектаклем «Волшебное кольцо». Коллективом руководит Марина Тюрина.

На фестивале «Взмах крыла» премию «Спектакль года» среди профессиональных коллективов получил молодежный музыкально-драматический театр «Крылья» за «Выбор (смешного) человека». Режиссером постановки стала Елизавета Никонова.

Среди любительских коллективов лучшим стал спектакль «Женитьба» молодежного театра «КРУГ-2» имени Ступаковой, режиссером которого выступил Андрей Ведмецкий.

Фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города и объединил талантливых актеров, режиссеров и зрителей. Мероприятие, по традиции, ежегодно проводят при поддержке комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа.