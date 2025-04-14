Фестиваль театрального творчества прошел в Воскресенске

Открытый фестиваль-конкурс «Белоозерская весна — 2025» завершился в Воскресенске. Он прошел уже в 12-й раз.

Участниками стали театральные коллективы из Воскресенска, Раменского, Дубны, Рузского городского округа, Коломны и Рязанской области. Творческое состязание длилось два дня.

Театралы представили фантастические и драматические спектакли, сказки, литературно-музыкальные композиции, стихи и кукольный театр в Доме культуры «Гармония». Жюри оценивали их по ряду критериев.

Также для участников организовали мастер-класс. Его провела Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики, кандидат филологических наук, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Мария Оссовская.

Победителей и участников отметили подарками и дипломами.